На востоке Москвы автомобиль сбил девочку на самокате

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 апреля 2022, 16:00

самокат, pixabay.com

На востоке столицы водитель иномарки совершил наезд на десятилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте. Эту информацию предоставили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Происшествие случилось на улице Щербаковская, когда девочка возвращалась из школы. Она, не посмотрев по сторонам, пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, вследствие чего на нее был совершен наезд.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", школьница была доставлена в больницу с предварительным диагнозом "перелом таза".