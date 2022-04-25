Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

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25 апреля 2022, 18:24

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Украинские военные в понедельник обстреляли Донецк и Александровку. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 25 апреля сообщило в своем в Telegram-канале, что днем сегодня были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; чуть позже - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (поселок шахты №7): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.

По оперативной линии СЦКК ДНР ранее поступила информация о ранении 21-летней жительницы в результате обстрела со стороны ВФУ Донецка по ул. Чайковского, 7.

Пострадавшая с осколочным ранением брюшной полости доставлена в горбольницу № 6 Донецка. Пострадал 21-летний мужчина в соседнем здании.

Здание управления жилищного хозяйства по адресу Чайковского, 7 и здание управления жилищного хозяйства по адресу ул. Чайковского, 9 повреждены. В Донецке при обстреле также повреждены жилые дома №№ 8, 10 и 12 по этой улице.