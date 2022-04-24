Житель Челябинской области, спасаясь от мошенников, отдал им 700 тысяч рублей

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

24 апреля 2022, 19:15 Анна Семенова

Звонить из полиции, предупреждая о финансовых махинациях с вашими счетами, никто не будет. Это мошенники. Фото: сайт бес

Для этого он взял кредит в банке.

Очередной жертвой аферистов стал 35-летний житель города Южноуральска. Ему позвонил человек, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил:

- На ваше имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы защититься, вы должны сами взять займ и перевести деньги на безопасный банковский счет.

Мужчина поверил, выполнил все, что ему сказали, после того, как ему подтвердили выдачу кредита на 700 тысяч рублей, он перевел всю сумму на номер телефона, который ему указал «полицейский».

Когда опомнился, сотни тысяч уже уплыли в неизвестном направлении. Настоящие сотрудники МВД возбудили уголовное дело и проводят розыскные мероприятия. А также в очередной раз напоминают: будьте бдительны, прекращайте странные телефонные звонки, касающиеся ваших финансов.

Никогда полицейские не будут звонить и сообщать о сомнительных операциях на вашем банковском счете, так поступают только мошенники!