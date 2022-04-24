Число жертв пожара в НИИ Минобороны в Твери выросло до 17 человек

До 17 человек увеличилось число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России в Твери, сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах.
Он сообщил, что в ходе разбора завалов на месте пожара обнаружены останки еще шестерых погибших. При этом работы по разбору сгоревших конструкций еще не завершены.
«Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», - заявил источник.
Как сообщалось ранее, пожар в здании оборонного НИИ произошел 21 апреля. Возгорание началось на втором этаже. Помещение было оборудовано противопожарной сигнализацией, которая в случае возгорания срабатывает автоматически. Однако из-за сильного задымления быстро эвакуироваться из горящего здания части сотрудников не удалось.