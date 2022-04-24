Число жертв пожара в НИИ Минобороны в Твери выросло до 17 человек

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24 апреля 2022, 18:33 Источник: ТАСС

Пожар в НИИ Минобороны, vk.com/Ostorozhno Tver/globallook.com

До 17 человек увеличилось число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России в Твери, сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах.

Он сообщил, что в ходе разбора завалов на месте пожара обнаружены останки еще шестерых погибших. При этом работы по разбору сгоревших конструкций еще не завершены.

«Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», - заявил источник.

Как сообщалось ранее, пожар в здании оборонного НИИ произошел 21 апреля. Возгорание началось на втором этаже. Помещение было оборудовано противопожарной сигнализацией, которая в случае возгорания срабатывает автоматически. Однако из-за сильного задымления быстро эвакуироваться из горящего здания части сотрудников не удалось.