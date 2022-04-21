При пожаре в здании военного НИИ в центре Твери погибли два человек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 апреля 2022, 14:42 Источник: ТАСС, РИА Новости, соцсети

фото: паблик "Тверь", Вконтакте

При пожаре в здании НИИ Минобороны России в Твери в четверг погибли два человека. Возгорание 21 апреля началось на втором этаже здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны на улице Афанасия Никитина в центре Твери.

Представитель экстренных служб региона сообщил, что в результате пожара пострадали 22 человека. Двое из них скончались. Один человек пропал без вести (с ним нет связи). Более 30 сотрудников военного НИИ эвакуировали.

Общая площадь возгорания увеличилась до 1500 кв. метров. Пожару присвоили третий номер сложности. На тушение огня отправили караулы шести пожарных частей. Пожар тушат с вертолёта. Из-за пожара в центре города наблюдается задымление. Запах дыма ощущается даже в отдалённых районах города. Проезжую часть в районе ЧП оцепили.

На месте происшествия создан оперативный штаб по координации тушения пожара.