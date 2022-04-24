Источник: в ходе разбора завалов пожара в оборонном НИИ в Твери найдены тела еще пяти человек

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24 апреля 2022, 07:32 Источник: ТАСС

фото: паблик "Тверь", Вконтакте

Источник в экстренных службах в субботу, 23 апреля, сообщил, что в ходе разбора завалов пожара в оборонном НИИ в Твери найдены тела еще пяти человек. Пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери произошел утром 21 апреля.

Первоначально сообщалось об одном погибшем и нескольких пострадавших людях. 22 апреля стало известно, что пять пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего было госпитализировано 13 человек. Власти региона сообщали, что в результате пожара погибли шесть человек и еще 24 пострадали.

В итоге, по данным на вечер 23 апреля, число погибших в результате пожара в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 11 человек.

Возгорание в трехэтажном здании в центре города началось на втором этаже. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям. Предварительной причиной в противопожарной службе назвали аварийный режим работы электросети. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Работы на месте пожара продолжаются.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать меры поддержки семьям погибших и пострадавших при пожаре сотрудников оборонного НИИ.