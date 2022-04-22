Оборонный НИИ в Твери, где произошел пожар, был оснащен системой оповещения о возгорании

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22 апреля 2022, 15:41 Источник: РИА "Новости"

пожарный, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Представитель экстренных служб сообщил сотрудникам СМИ днем в пятницу, 22 апреля, что сгоревшее здание оборонного НИИ в Твери было оборудовано автоматической системой оповещения о пожаре.

Ранее в СМИ появились предположения о том, что к быстрому распространению пламени на значительную часть здания мог привести поздний вызов пожарных.

В экстренных службах, однако, отметили, что помещения были оборудованы сигнализацией, которая в случае возгорания срабатывает автоматически, без участия человека. Уточняется, что на этажах НИИ были планы эвакуации, однако из-за сильного и быстрого задымления никто не смог ими воспользоваться.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли шесть человек, а пострадали 24.