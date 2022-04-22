Оборонный НИИ в Твери, где произошел пожар, был оснащен системой оповещения о возгорании

Представитель экстренных служб сообщил сотрудникам СМИ днем в пятницу, 22 апреля, что сгоревшее здание оборонного НИИ в Твери было оборудовано автоматической системой оповещения о пожаре.
Ранее в СМИ появились предположения о том, что к быстрому распространению пламени на значительную часть здания мог привести поздний вызов пожарных.
В экстренных службах, однако, отметили, что помещения были оборудованы сигнализацией, которая в случае возгорания срабатывает автоматически, без участия человека. Уточняется, что на этажах НИИ были планы эвакуации, однако из-за сильного и быстрого задымления никто не смог ими воспользоваться.
Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли шесть человек, а пострадали 24.