ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя, который готовили по заданию СБУ

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22 апреля 2022, 09:56

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя, который готовили по заданию Службы безопасности Украины. Об этом проинформировал ТАСС.

«ФСБ России в ходе специальной военной операции предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя, который готовили по заданию СБУ с использованием заминированного автомобиля», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что войска республики в настоящий момент контролируют до 90% ее территории.