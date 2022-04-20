В Челябинской области водитель угнанного авто совершил три ДТП

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20 апреля 2022, 10:55 Анна Семенова

Нарушитель был задержан по приметам. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

А потом на ходу выпрыгнул из машины, чтобы удрать от полицейских.

Преступление с погоней случилось в закрытом южноуральском городе Озерске. В полицию обратилась женщина: ее автомобиль, припаркованный у подъезда, помял водитель, который скрылся с места ДТП.

Сотрудники ДПС, вооружившись приметами нарушителя (их описала пострадавшая), приступили к поискам. Вскоре на одной из улиц города показалась разыскиваемая машина. Но как только ее водитель увидел полицейских, он выпрыгнул из своего транспорта прямо на ходу, и дал деру. Однако далеко убежать не удалось, подозреваемый был задержан.

20-летний нарушитель ранее уже был неоднократно судим. А в этот раз дело было так: распивая спиртное, он в какой-то момент решил покататься по городу. И без спроса взял ключи от «Mitsubishi Lancer» у своего знакомого. Водительских прав у него не было, поэтому во время своей автопрогулки неумелый шофер совершил три ДТП.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Он находится под административным арестом сроком на 15 суток. А в перспективе, по сообщению ГУ МВД по Челябинской области, может вновь лишиться свободы, на срок до пяти лет.