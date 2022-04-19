Жители Журавлёвки в Белгородской области рассказали подробности об ударах со стороны Украины по селу

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19 апреля 2022, 17:01

Осколки выбитого взрывом окна в Журавлёвке, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Журналисты опросили жителей села Журавлёвка в Белгородской области по поводу подробностей обстрела со стороны украинской территории. Сюжет представили авторы телеграм-канала «Теле ДНО».

Как рассказали селяне, сперва послышался свист, а затем хлопки, после чего увидели непосредственные взрывы. «Мы проснулись, я не знаю во сколько точно, оттого, что взрывы такие были… Попадали на пол, в коридор поотползали все. Непонятно откуда и что. Испугались очень…», − рассказывает местная жительница.

«Сначала был свист, потом был хлопок, а потом и взрывы начались. Я уже видел вокруг, как вот здесь взрывалось, там взрывалось, как не убило только. Все ворота, окна – всё было осколками посечено. Я не знаю, как не убило нас. Я просто поражаюсь», − продолжает хронику утреннего обстрела житель Журавлёвки.

Напомним, сегодня утром в результате обстрела со стороны Украины в селе Журавлёвка Белгородской области 46 жилых домов повреждены после обстрелов со стороны Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков лично побывал на месте происшествия и рассказал, что у большинства поврежденных домов разбиты окна, посечены заборы.