Гладков: в Журавлевке шесть из 46 поврежденных после обстрела домов необходимо восстанавливать полностью

В Белгородской области в селе Журавлевка, 46 жилых домов повреждены после обстрелов со стороны Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник съездил в Журавлевку и рассказал, что у большинства поврежденных домов разбиты окна, посечены заборы.
Шесть домов необходимо восстанавливать полностью. По словам главы региона, к восстановительным работам будут стараться приступить после Пасхи, потому что опасность пока сохраняется. Пострадали также и 36 автомобилей. "Людей не бросим и с этой бедой поможем", - написал Гладков в своих аккаунтах в соцсетях.
Глава региона уговаривал жителей села уехать, но некоторые дедушки и бабушки не хотят, не могут расстаться со своим домом, со своей живностью. В селе круглые сутки дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.