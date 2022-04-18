Гладков: в Журавлевке шесть из 46 поврежденных после обстрела домов необходимо восстанавливать полностью

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18 апреля 2022, 22:58

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, фото: vk.com/gladkov_vv

В Белгородской области в селе Журавлевка, 46 жилых домов повреждены после обстрелов со стороны Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник съездил в Журавлевку и рассказал, что у большинства поврежденных домов разбиты окна, посечены заборы.

Шесть домов необходимо восстанавливать полностью. По словам главы региона, к восстановительным работам будут стараться приступить после Пасхи, потому что опасность пока сохраняется. Пострадали также и 36 автомобилей. "Людей не бросим и с этой бедой поможем", - написал Гладков в своих аккаунтах в соцсетях.

Глава региона уговаривал жителей села уехать, но некоторые дедушки и бабушки не хотят, не могут расстаться со своим домом, со своей живностью. В селе круглые сутки дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.