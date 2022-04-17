Пенсионеру, застрелившему в Одинцове спасателя, назначат психиатрическую экспертизу

Пенсионеру из подмосковного Одинцова, который в воскресенье смертельно ранил спасателя, следствие назначит психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, в настоящее время ведется допрос пенсионера. Далее следователи планируют назначить проведение судебно-медицинской, генетической, баллистической и психолого-психиатрической экспертизы.
Как рассказал ранее источник агентства «Интерфакс», мужчина, застреливший спасателя, находился после смерти жены в неадекватном состоянии.
Кроме того, Врадий рассказала, что у пенсионера при обыске изъяли две единицы самодельного оружия и охотничьи патроны.
В воскресенье днем 80-летний пенсионер из подмосковного Одинцова при попытке открыть дверь его квартиры застрелил спасателя Мособлпожспаса.