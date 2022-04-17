В подмосковном Одинцове пенсионер убил спасателя, пытавшегося вскрыть дверь в его квартиру

Трагедией закончилась в подмосковном Одинцове попытка вскрыть квартиру, в которой забаррикадировался пенсионер. Он открыл огонь и смертельно ранил спасателя.
Как сообщает телеграм-канал «112», в воскресенье днем в многоэтажном доме в Одинцове промышленный альпинист мыл окна. 79-летнему жильцу одной из квартир это не понравилось, он затащил в квартиру стропы и зажал их. Альпинист стал просить о помощи.
Прибывавшему на место участковому не удалось договориться с пенсионером, после чего он вызвал психиатрическую бригаду и спасателей. При попытке вскрыть квартиру пенсионер открыл огонь и убил 38-летнего сотрудника МЧС.
Как сообщает «Интерфакс», у мужчины неделю назад скончалась жена, после чего, по словам родственников, он стал неадекватен. «Стрелок» задержан.