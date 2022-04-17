В подмосковном Одинцове пенсионер убил спасателя, пытавшегося вскрыть дверь в его квартиру

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17 апреля 2022, 17:33 Источник: Telegram-канал "112"

Фото с сайта МЧС России.

Трагедией закончилась в подмосковном Одинцове попытка вскрыть квартиру, в которой забаррикадировался пенсионер. Он открыл огонь и смертельно ранил спасателя.

Как сообщает телеграм-канал «112», в воскресенье днем в многоэтажном доме в Одинцове промышленный альпинист мыл окна. 79-летнему жильцу одной из квартир это не понравилось, он затащил в квартиру стропы и зажал их. Альпинист стал просить о помощи.

Прибывавшему на место участковому не удалось договориться с пенсионером, после чего он вызвал психиатрическую бригаду и спасателей. При попытке вскрыть квартиру пенсионер открыл огонь и убил 38-летнего сотрудника МЧС.

Как сообщает «Интерфакс», у мужчины неделю назад скончалась жена, после чего, по словам родственников, он стал неадекватен. «Стрелок» задержан.