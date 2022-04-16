Катер с ребенком перевернулся в Волгоградской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

16 апреля 2022, 09:14 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В городе Камышин Волгоградской области на Волге перевернулся катер, в котором, в частности, находился ребенок. Согласно последней информации, в результате случившегося погиб один человек.

Источник в экстренных службах сообщил, что прогулочный катер перевернулся в районе набережной Камышина вечером в пятницу. В момент происшествия на борту находились шесть человек, в частности, двенадцатилетний ребенок, которого сейчас ищут.

Один человек погиб. Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин, которые впоследствии были доставлены в больницу. Позже мужчины от госпитализации отказались.