В Челябинской области полицейский спас бабушку от телефонных мошенников

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14 апреля 2022, 13:39 Анна Семенова

Юрий Гиматов вовремя остановил пенсионерку. Фото: ГУ МВД Челябинской области

Благодаря неравнодушному участковому женщина сохранила сто тысяч рублей.

Вы часто обращаете внимание на пожилых людей, колдующих возле банкомата? Вдруг именно сейчас они переводят свои кровные какому-нибудь мошеннику?

Именно такая мысль посетила участкового полицейского Юрия Гиматова из Озерска, когда он увидел у банкомата пожилую женщину, которая оживленно говорила по телефону, пытаясь совершить какую-то операцию с пачкой денег.

Чтобы проверить свою догадку, оперативник подошел к пенсионерке, представился и спросил, что она делает. Женщина объяснила, что полицейский помогает ей уберечь деньги от хищения. Поняв, что не ошибся, Юрий Гиматов начал убеждать пенсионерку закончить разговор. Он объяснил, что переводы на «безопасные счета» - это уловки телефонных мошенников. 66-летняя дама передала настоящему полицейскому свой мобильник, но собеседник тут же сообщил, что звонит своей родственнице, а потом и вовсе повесил трубку. Так пенсионерка сохранила сто тысяч рублей. Но все-таки лишилась огромной суммы – 400 тысяч рублей.

Юрий Гиматов отвез свою новую знакомую в дежурную часть, где следователь подробно объяснил ей существующие схемы обмана. Только там женщина окончательно поняла, что поверила мошенникам. Оказалось, что под диктовку лже-сотрудницы банка она обналичила накопленные 500 тысяч и большую часть перевела частями на указанные ей номера.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. А всем южноуральцам еще раз напоминаем: не теряйте бдительность, не каждому везет встретить настоящего полицейского в момент перевода денег.