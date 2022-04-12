Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей в приграничном районе

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12 апреля 2022, 08:36 Источник: Вячеслав Гладков

В. Гладков, фото: belregion.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник утром сообщил о повреждении железнодорожных путей в приграничном районе. По информации главы региона, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Вячеслав Гладков написал без подробностей пост в своем Телеграм-канале: "В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа". Причины гуьернатор намерен сообщить позже.

Уровень террористической угрозы повышен до высокого ранее в двух районах Воронежской области и в приграничных районах Белгородской области. Власти Крыма с понедельника повысили до высокого уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое, Керчи и других районах на севере и востоке полуострова.