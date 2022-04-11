МЧС уточнило данные о погибших в подмосковном Ступино: при взрыве газа погибли шесть человек

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11 апреля 2022, 18:39 Источник: РИА Новости

фото с сайта СКР

В Подмосковье спасатели сообщили в понедельник, что шестеро человек погибли в результате взрыва бытового газа в городе Ступино Подмосковья. По данным МЧС, погибли трое детей и трое взрослых, - передает РИА Новости.

Ранее утром сообщалось о двоих погибших, в том числе 12-летней девочке. Пять человек пострадали.

11 апреля вследствие произошедшего хлопка бытового газа произошло частичное разрушение на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Следователем возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Следователи и криминалисты в настоящее время работают на месте.

Вечером появилась уточненная информация о происшествии. Погибли шесть человек.