В Челябинской области пропавшего мальчика помогла найти собака

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11 апреля 2022, 14:41 Анна Семенова

Четвероногий друг помог отыскать ребенка. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Мальчик прятался в заброшенном доме и боялся выйти к поисковикам.

В Увельском районе вечером 8 апреля взволнованная женщина обратилась к полицейским – ее 12-летний сын ушел из дома и больше четырех часов о нем ничего не известно.

Патрульные вместе со спасателями сразу отправились на поиски. Прочесывали лес и здания, обошли всех знакомых семьи. Наступила ночь, но ребенка так и не обнаружили.

К счастью, в поисковой группе была кинолог, младший инспектор МО МВД России «Южноуральский», старшина полиции Ольга Кашапова. Именно ее овчарка взяла след. Во втором часу утра собака привела к заброшенному дому в центре села. Оказалось, мальчишка все это время был там и наблюдал за тем, как его разыскивают. Как потом объяснил он сам, ему было страшно, что его накажут.

Ребенка вернули домой, сообщается, что противоправных действий в отношении нее не совершалось. С мальчиком провели беседу о том, что уходить из дома в темное время суток опасно.