В Москве прохожий угнал автомобиль, пока его владелец дрался с пешеходом

В Москве сотрудниками уголовного розыска ОВД "Лефортово" был задержан мужчина, который подозревается в угоне автомобиля. Гражданин похитил транспортное средство, когда его владелец дрался с пешеходом.
Установлено, что между водителем и пешеходом в Москве произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В этот момент неизвестный, который проходил мимо, сел в автомобиль и проехал примерно десять метров, после чего не справился с управлением и столкнулся с крыльцом жилого дома. После этого злоумышленник скрылся.
Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", 26-летнего местного жителя впоследствии задержали на улице Брусилова. Гражданин сознался в угоне. Машину вернули владельцу. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.