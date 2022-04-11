В Москве прохожий угнал автомобиль, пока его владелец дрался с пешеходом

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11 апреля 2022, 12:40

автомобиль, pixabay.com

В Москве сотрудниками уголовного розыска ОВД "Лефортово" был задержан мужчина, который подозревается в угоне автомобиля. Гражданин похитил транспортное средство, когда его владелец дрался с пешеходом.

Установлено, что между водителем и пешеходом в Москве произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В этот момент неизвестный, который проходил мимо, сел в автомобиль и проехал примерно десять метров, после чего не справился с управлением и столкнулся с крыльцом жилого дома. После этого злоумышленник скрылся.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", 26-летнего местного жителя впоследствии задержали на улице Брусилова. Гражданин сознался в угоне. Машину вернули владельцу. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.