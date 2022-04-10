В Челябинской области таксист украл телефон в придорожном кафе

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10 апреля 2022, 08:49 Анна Семенова

Молодой таксист забрал себе чужой телефон, а теперь может оказаться в тюрьме. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Теперь ранее не судимый молодой мужчина может оказаться в тюрьме.

К полицейским Златоуста обратилась свердловчанка. Она сообщила, что лишилась дорогого телефона в придорожном кафе на трассе Москва-Уфа. Мобильник за 25 тысяч рублей пропал из кармана верхней одежды, которую женщина сняла, чтобы перекусить.

Оперативники быстро установили подозреваемого - 27-летнего таксиста из Чебаркуля - и задержали его. Молодой мужчина не был ранее судим, но позарился на чужое. Он признался, что вытащил телефон из кармана и покинул кафе.

Мобильник вернут владелице после окончания следствия. А вот воришке придется отвечать по уголовной статье. Пока он просто обязан являться по требованию в полицию, а максимальный срок за кражу – до пяти лет лишения свободы.