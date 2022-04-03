В Челябинской области подростки ограбили мужчину, обратившегося к ним за помощью

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

3 апреля 2022, 10:58 Анна Семенова

Карталинец рассчитывал на помощь, но нарвался на мошенницу. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Теперь 17-летняя девушка может лишиться свободы.

Неприятная ситуация произошла в городе Карталы. 47-летний мужчина хотел перевести деньги своему родственнику, но возле банкомата растерялся, два раза автомат выдал ошибку при вводе пин-кода и южноуралец решил больше не рисковать, чтобы карту не заблокировали.

Увидев рядом компанию молодых людей, мужчина обратился к ним за помощью. Одна из девушек охотно вызвалась посодействовать с переводом 40 тысяч рублей. Только вот родственник так и не получил ни копейки…

Тогда карталинец обратился в полицию. Найти молодую мошенницу в небольшом городе не составило большого труда. 17-летняя девушка к тому времени потратила чужие деньги, отправленные на свой счет.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, ей грозит до пяти лет лишения свободы.