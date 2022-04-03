В Москве утром автомобиль съехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте

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3 апреля 2022, 10:19

Фото: Telegram - канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве в воскресенье утром легковой автомобиль Hyundai съехал в подземный пешеходный переход в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили, что ДТП произошло сегодня в районе шести часов утра.

По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением транспортного средства.

В пешеходном переходе в момент аварии людей не было. В автомобиле находилось два человека, их осмотрели вызванные на место происшествия медики.

Автомобиль отбуксировали на улицу, в безопасное место, пешеходный переход свободен. На месте аварии работали оперативные службы, - сообщает АГН "Москва".