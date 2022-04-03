Пятилетняя дочь погибшей в Германии россиянки Екатерины Болговой находится на попечении властей ФРГ

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3 апреля 2022, 10:01 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Пятилетняя дочь погибшей в Германии россиянки Екатерины Болговой (Бауман) в настоящее время находится на попечении ведомства по делам семьи, молодежи и женщин города Бремерхафен.

О ребенке, о судьбе которого беспокоится в России бабушка по линии погибшей мамы, сообщил секретарь-референт генконсульства РФ в Гамбурге Александр Пантелеев в эфире канала "Россия 24".

По словам сотрудника дипмисии России в Германии, девочка, дочь погибшей Екатерины Болговой (Бауман), имеет российское и немецкое гражданство. Ребенок , находится на попечении германского ведомства, и ввиду действующего законодательства о защите персональных данных оно отказывается предоставлять какую-либо информацию о девочке без согласия родителей, то есть отца ребенка.

Российской бабушке девочки Светлане Владимировне Болговой порекомендовали пользоваться услугами частного адвоката, без участия которого невозможно оформить опеку над внучкой.

Уроженка Петербурга Екатерина Болгова вышла замуж за гражданина ФРГ и жила с ним в Германии с 2010 года, сохранив российское гражданство.

Прожив несколько лет, супруги решили развестись. Со слов мужчины, Катя, предположительно, 4 февраля ночью ушла из дома в городе Бремерхафен.

Мама Кати рассказала, что с тех пор она не выходила на связь. Светлана Болгова уверена, что Екатерина не могла оставить своего маленького ребенка на фоне бракоразводного процесса и случаев насилия в семье, она в феврале обратилась в МИД РФ с просьбой оказать содействие в поисках дочери. В начале марта женщина была найдена убитой. Полиция Бремерхафена заявила, что расследует дело об убийстве и выдала ордер об аресте супруга.