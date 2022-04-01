Курский губернатор Старовойт сообщил о переводе силовых служб региона в режим повышенной готовности из-за инцидента в Белгороде

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1 апреля 2022, 10:15 Источник: Telegram

Роман Старовойт, Kremlin Pool/globallook.com

Из-за пожара на нефтебазе Белгорода, который возник, как предполагается, в результате удара с украинских вертолетов, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что все силовые службы региона переведены в режим повышенной готовности.

«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности. Сохраняем спокойствие», - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Курский губернатор также рассказал, что предложил своему белгородскому коллеге помощь.

«Вячеслав Владимирович [Гладков] поблагодарил за переложение, но сказал, что всего хватает: справляются сами при содействии федеральных структур», - написал он.

При этом Старовойт подчеркнул, что в самой Курской области запасов топлива хватит на несколько недель и призвал не поддаваться панике - «специально заправляться впрок не нужно».

Сильный пожар на нефтебазе в Белгороде произошел рано утром в пятницу.