Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 апреля 2022, 09:11 Источник: РИА "Новости"

пожарный, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В результате возгорания на нефтебазе в Белгороде существует угроза перехода пламени на шестнадцать резервуаров с топливом. Соответствующую информацию журналистам предоставили в экстренных службах.

По состоянию на 08.40 пятницы, 1 апреля, пожар охватил восемь резервуаров с топливом и бензином. Специалисты уточнили, что возможен переход пламени еще на шестнадцать емкостей.

Напомним, ранее сегодня глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание на нефтебазе в Белгороде произошло в результате удара с двух вертолетов ВСУ.