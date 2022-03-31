В Тульской области задержана женщина, отобравшая у пенсионерки в подъезде пять килограммов сахара

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31 марта 2022, 15:37 Источник: Управление МВД России по Тульской области

сахар, pixabay.com

Сотрудники полиции Тульской области задержали подозреваемую в нападении на 73-летнюю гражданку из-за пяти килограммов сахара, которые женщина несла домой из магазина. Товар впоследствии вернули владелице.

Ранее в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Алексинский" обратилась пожилая женщина, которая заявила, что в подъезде дома по месту жительства неизвестная отобрала у нее пакет с сахаром.

Сотрудники полиции установили личности и местонахождение 44-летней злоумышленницы, которая позже призналась в содеянном. В ее отношении было заведено уголовное дело о грабеже.