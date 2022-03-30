В России снижается продажа сахара

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30 марта 2022, 23:04

Фото: pixabay.com

По данным экспертов ФНС, продажи сахара сократились на 21% в конце марта по сравнению с концом февраля. Об этом сообщает «АБН».

На сегодня розничная цена на фасованный сахар в крупных торговых магазинах значительно меньше оптовых. Спрос на сахарный песок также снизилась.

«Сегодняшнее продолжение закупок сахара населением носит характер инвестиционный, а не социальный», — считают в Минпромторге.

Стоит отметить, что небольших и несетевых магазинах сахар есть в наличии в течение дня, и его продают, как и раньше, по рыночной цене.