Мошенник попытался похитить полмиллиона рублей у депутата Госдумы Шаргунова

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29 марта 2022, 10:45 Источник: АГН "Москва"

Сергей Шаргунов, фото с сайта Госдумы.

В Москве возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, жертвой которого мог стать депутат Госдумы писатель Сергей Шаргунов. С помощью подложного судебного приказа аферист попытался взыскать с него 490 тысяч рублей, сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

Согласно материалам делам, в январе мошенник в отделении банка на ул. Каланчевская предъявил для взыскания судебный приказ в отношении Шаргунова, выданный мировым судьей в Республике Адыгея. Согласно документу, Шаргунов задолжал некоему Егорову А.Ф. 485 тысяч рублей. Решением судьи эти деньги, а также госпошлина в размере 4025 рублей подлежали взысканию с ответчика.

«Завершить задуманное злоумышленнику не удалось по независящим от него обстоятельствам», - рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мошенничество».

Ранее сообщалось, что вице-спикер гордумы Воронежа Александр Провоторов осужден на два года колонии за мошенничество в отношении своего коллеги из «Единой России».