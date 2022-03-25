Экс-депутат от «Единой России» обманул своего соратника на 1 миллион рублей

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25 марта 2022, 19:17 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Находившийся под домашним арестом бывший вице-спикер гордумы Воронежа Александр Провоторов осужден на два года колонии. Его признали виновным в мошенничестве в отношении своего коллеги из «Единой России». На процедуру оглашения приговора экс-депутат не пришел.



Бывший спикер гордумы и директор ООО «Воронежский опытно-механический завод» Александр Провоторов признан виновным в мошенничестве. Вынесение приговора прошло без него, поскольку по пути в суд экс-парламентарий попал в больницу с подозрением на инфаркт.



Суд установил, что летом 2020 года первый вице-спикер Александр Провоторов обманул депутата от «Единой России» — генерального директора торгово-выставочного центра «Ярмарка» Александра Жукова, который переизбирался тогда по одному из одномандатных округов. Вице-спикер пообещал неформально согласовать кандидатуру господина Жукова для выдвижения с высшим руководством города и области, а также совершить «иные действия» для его успешного избрания. При этом Александр Провоторов изначально понимал, что никак не может повлиять на это, и просто хотел получить 1 миллион рублей.



Александр Жуков успешно переизбрался в гордуму. Спустя несколько месяцев он все же решил написать заявление в правоохранительные органы. Потерпевший заверил суд, что помощи, на которую рассчитывал, он не получил, но при этом не считает, что вице-спикер обманул его. Жуков просил не сажать Провоторова в тюрьму после того, как тот в полном объеме вернул ему денежные средства.



Суд же в итоге приговорил бывшего вице-спикера к двум годам колонии общего режима.



«Приговор в любом случае исполнят. Либо он сам придет после того, как вылечится, либо за ним приедут», — заявила адвокат Провоторова и пообещала обжаловать решение суда.



