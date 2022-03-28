Российский сухогруз получил пробоину в Черном море

В Черном море сухогруз "Омский 205" под российским флагом получил пробоину, после чего подал сигнал бедствия. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на борту находились двенадцать моряков.
Согласно последней информации, судно везло груз из Турции в Ростов-на-Дону. Пострадавшее плавсредство взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота. Известно, что сухогруз впоследствии будет транспортирован в район Керчи.
Данных о том, что стало причиной возникновения пробоины, к настоящему моменту в СМИ не поступало.