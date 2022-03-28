Российский сухогруз получил пробоину в Черном море

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28 марта 2022, 08:27 Источник: РИА "Новости"

волна, pixabay.com

В Черном море сухогруз "Омский 205" под российским флагом получил пробоину, после чего подал сигнал бедствия. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на борту находились двенадцать моряков.

Согласно последней информации, судно везло груз из Турции в Ростов-на-Дону. Пострадавшее плавсредство взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота. Известно, что сухогруз впоследствии будет транспортирован в район Керчи.

Данных о том, что стало причиной возникновения пробоины, к настоящему моменту в СМИ не поступало.