На танкере после взрыва в Азовском море возникла пробоина размером до 12 метров

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25 октября 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

море, pixabay.com

На танкере "Генерал Ази Асланов" в результате взрыва, который произошел накануне, возникла пробоина размером от 5 до 12 метров. Об этом сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края.

Подчеркивается, что после взрыва танкер накренился на правый борт. Разлива нефтепродуктов в результате случившегося не зафиксировано.

Уточняется, что специалисты в ходе первичного обследования не выявили никаких подводных повреждений судна.

Известно, что спасатели доставили в порт Кавказ шестерых членов экипажа, спасенных с танкера "Генерал Ази Асланов". Еще четыре человека по-прежнему находятся на борту буксира "Меркурий".