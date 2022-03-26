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ФСБ задержала в Уфе четырёх предполагаемых террористов, готовивших нападение на правоохранительные органы

, 14:48 Источник: ТАСС

ФСБ задержала в Уфе четырёх предполагаемых террористов, готовивших нападение на правоохранительные органы
Nikolay Gyngazov/Russian Look, globallookpress.com

ФСБ задержала четырёх предполагаемых террористов в Уфе. Они готовили нападение на правоохранителей, сообщает пресс-служба ведомства ТАСС.

У задержанных обнаружили две гранаты РГД-5, самодельные коктейли Молотова, экстремистскую литературу, радиостанции и снаряжение для использования в полевых условиях.

«В рамках возбужденного следственным управлением СК России по Республике Башкортостан уголовного дела по ч. 1 и ч. 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ в городе Уфе задержаны четверо граждан Российской Федерации, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети Интернет террористической идеологии», — сообщили в ЦОС.

Ранее ФСБ был задержан житель Хабаровска за попытку передачи секретных данных спецслужбам Украины.

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