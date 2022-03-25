ФСБ задержан житель Хабаровска за попытку передачи секретных данных Украине

Задержанный в Хабаровске обвинен в госизмене за попытку передачи украинским спецслужбам секретной информации. Эти сведения могли быть использованы для совершения диверсий, — сообщили ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
В ФСБ отметили, что «в период проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, имея по роду деятельности доступ к закрытой информации и преследуя корыстный умысел, хабаровчанин анонимно через интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче за денежное вознаграждение сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций».
Передача данных не была осуществлена. На данный момент против жителя Хабаровска возбуждено уголовное дело о государственной измене.