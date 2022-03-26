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В Королеве задержана бывшая соцработница, похитившая 480 тысяч рублей с карты пенсионерки

, 09:15

В Королеве задержана бывшая соцработница, похитившая 480 тысяч рублей с карты пенсионерки
сотрудник полиции, Zamir Usmanov/Global Look Press

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что сотрудники полиции задержали подозреваемую в хищении денег с банковской карты 80-летней жительницы Королева.

Ранее в дежурную часть управления МВД России по городскому округу Королев подала заявление пенсионерка, которая сообщила, что с ее банковской карты похитили более 480 тысяч рублей. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", впоследствии в отдел полиции была доставлена 53-летняя жительница подмосковного города, подозреваемая в совершении преступления.

Позже стало известно, что задержанная, которая ранее была соцработником, украла банковскую карту пенсионерки, а затем приобретала на средства пожилой женщины различные товары и снимала в банкоматах наличные.

В отношении подозреваемой заведено уголовное дело о краже.

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