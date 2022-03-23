СКР: тела двоих детей, их матери и отца со следами насильственной смерти обнаружены в квартире в Нижнем Новгороде

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23 марта 2022, 14:23

фото с сайта СКР

В Нижнем Новгороде в одной из квартир дома по ул. Минина в среду, 23 марта, утром были обнаружены тела женщины, мужчины и их двоих детей. На их телах обнаружены ножевые ранения. Квартира была заперта изнутри.

В паблике Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ соцсети Вконтакте пишут, что погибли директор компании "Медстом" Василий Мельников, его жена и сыновья. На место происшествия оперативно прибыли следователи СУ СК России по Нижегородской области.

По факту убийства семьи возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

На место происшествия выехал руководитель СУ СК России по Нижегородской области генерал-лейтенант юстиции Айрат Ахметшин. По предварительным данным, убиты мужчина в возрасте 43 лет, его жена 41 год, их дети - мальчики 10 и четырех лет.

На месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России, оперативные сотрудники полиции. Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.

Как уже стало известно, семья благополучная.

В соцсети пишут, что тела в квартире утром нашла няня. Женщина удивилась, что все так долго спят, зашла в зал и сначала увидела мертвым младшего мальчика. В соцсетях пишут, что недавно семья отдыхала на Мальдивах, и во время отдыха глава семейства рассказывал жене о подозрительных пожеланиях.