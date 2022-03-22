В результате конфликта с водителем такси в центре Москвы мужчина получил травмы головы

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22 марта 2022, 15:17

такси, pixabay.com

В Пресненском районе Москвы в минувший понедельник, 21 марта, произошел конфликт между водителем такси и мужчиной. Согласно последним данным, в результате данной ссоры последний получил травмы головы.

В пресс-службе Главного управления МВД России по городу Агентству городских новостей "Москва" сообщили, что в 17.00 накануне возле дома на улице Ермакова Роща вспыхнула ссора между водителем такси и другим гражданином, в ходе которой таксист нанес оппоненту телесные повреждения. Мужчина 1966 года рождения был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, а также ссадиной нижней челюсти.

По факту данного происшествия проводится проверка.