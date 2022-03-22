ФСБ задержала в Сочи несовершеннолетнего администратора интернет-сообщества «Колумбайн»

ФСБ задержала несовершеннолетнего администратора запрещённого в России интернет-сообщества «Колумбайн», сообщает ТАСС.
«Федеральной службой безопасности в Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного в России движения "Колумбайн" (признано террористическим Верховным судом РФ и причастно к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах)», — отметили в ЦОС ФСБ.
Также сообщается, что права администрирования передал задержанному Ярослав Овсюк — гражданин Украины 2005 года рождения, который ещё в ноябре 2021 года был причастен к склонению жителя Казани в нападении на школу.
Ранее проблема психологической национальной безопасности освещалась в материале Рамиля Гарифуллина - доцента Института психологии и образования КФУ, кандидата психологических наук.