ФСБ задержала в Сочи несовершеннолетнего администратора интернет-сообщества «Колумбайн»

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22 марта 2022, 11:21 Источник: ТАСС

МВД России, фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press, globallookpress.com

ФСБ задержала несовершеннолетнего администратора запрещённого в России интернет-сообщества «Колумбайн», сообщает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности в Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного в России движения "Колумбайн" (признано террористическим Верховным судом РФ и причастно к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах)», — отметили в ЦОС ФСБ.

Также сообщается, что права администрирования передал задержанному Ярослав Овсюк — гражданин Украины 2005 года рождения, который ещё в ноябре 2021 года был причастен к склонению жителя Казани в нападении на школу.

Ранее проблема психологической национальной безопасности освещалась в материале Рамиля Гарифуллина - доцента Института психологии и образования КФУ, кандидата психологических наук.