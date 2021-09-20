Трагедия в Перми и проблема национальной психологической безопасности

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20 сентября 2021, 23:25 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: ridus.ru

Стрельба в университете в Перми — не первый случай массового убийства в учебном заведении. В мае в Казани 19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию №175. В результате погибли девять человек. В 2000 году в Татарстане была внедрена разработанная мною «Концепция российской психологической безопасности». Она была опубликована в правительственной газете «Республика Татарстан». Согласно ей, в обществе существует проблема, когда люди с психическими нарушениями становятся опасными для общества.

Когда говорят о государственной безопасности, то преимущественно рассматривают проблему внешнего деструктивного влияния отдельных личностей, сообществ, стран и различных социальных институтов (террористов, экстремистских организаций, СМИ и др.) на всё общество в целом. При рассмотрении психологической безопасности государства, решается иная задача: как общество в целом, деградируя в эмоциональном и интеллектуальном плане может наносить вред себе, государству, государственности и т.п.? В частности, сюда входят проблемы наркотизации, алкоголизации, шизофренизации, дебилизации как общества в целом, так и отдельных его структур и граждан: учащихся и родителей, руководящих кадров и их подчинённых, представителей различных социальных институтов, профессий и др. Очевидно, что только этими вышеприведёнными психологическими проблемами эта проблема не исчерпывается. В большинстве случаев, она первична по отношению к другим проблемам, рассматриваемым в рамках национальной безопасности. Иными словами, проблема психологической безопасности, главным образом, включает в себя проблему, идущую не от отдельных малочисленных структур и слоёв общества, а от общества в целом, обладающего социально-патологическими свойствами. В процессе исследований я пришёл к выводу, что в настоящее время социальная патология общества, главным образом, связана не с социально-психологическими и экономическими условиями, а с психопатологическими свойствами его граждан.



В целом структуру психологической национальной безопасности можно представить следующим образом:



Проблемы эмоциональной деградации:



алкоголизации и наркотизации



социальной шизофренизации



виртуализации



психогенетики



психической нормы



бездуховности и социоапатии



фанатизма и экстремизма



деструктивности СМИ



деструктивной массовой поп-культуры



Проблемы интеллектуальной деградации:



дебилизации



социальной шизофренизации



виртуализации



психогенетики



психической нормы



престиж и дискредитация науки



системы образования



Отсутствие эффективных новых концепций



патриотизма общества и армии



идеологии



отсутствие жизнеутверждающих ценностей



Таким образом, необходим психиатрический контроль за людьми.



Этот контроль сейчас низкий, по стране свободно разгуливают люди с психическими отклонениями, которые не стоят на учете. Родители такой патологической молодёжи не ставят их на учёт, боясь ограничения их прав. Зачастую именно родители не подают заявления, поскольку боятся, что их детей лишат прав. Проблема осложняется и фактором виртуализации.



В новостях часто расписывается весь механизм действий преступников, что может стать отличным инструментом для действий психически нездоровых людей. Поэтому так важно корректировать информацию в сетей.



Часто об этой обязанности многие забывают, потому что в современном мире к подобного рода трагическим событиям у людей сложилось потребительское отношение, а для многих СМИ – это отличная возможность подтянуть рейтинги.



Благодаря выходу в интернет появилась возможность представить себя всеми миру. Мания величия у молодежи возросла. Она целыми днями мечтает попасть в ТикТок, собрать просмотры, лайки и они идут на все, не разбирая преступный формат от нормального. Это большая проблема. Это проблем комплекса Герострата – славы преступной ценой!



Среди других серьезных факторов, способных привести к повторному нападению – многочисленные группы в социальных сетях, которые восхищаются «героизмом» Галявиева и выступают против того, чтобы он понес наказание.



Ничто не может оправдать убийство других людей. Группы поддержки таких преступников – это искаженное мышление общества.



Нужно провести глубокий психологический анализ того, почему все эти преступления называются шуттингом и совершаются колумбайнерами и стрелками. Почему общество маскирует убийц этими западными слоганами?



Нужен контроль за людьми с психическими нарушениями. Их обозначают колумбайнерами, стрелками и потом и оказывается, что это не убийца, а колумбайнер и стрелок. Поэтому и есть люди, которые его поддерживают. При этом получают большой трафик и огромное количество лайков. Это деградация, это патология общества.



Трагедии, которые произошли в Казани и в Перми, могут нанести мощную психотравму. Многие поймут, что стрельба может коснуться любого города.



Просто охранять школы в перспективе бесполезно. Нужно внедрять «Концепцию Российской психологической безопасности», которая мною была разработана и представлена обществу ещё в 2000 году.

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