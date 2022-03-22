На шахте «Листвяжная» в Кузбассе идет эвакуация горняков из-за сбоя в работе системы вентиляции

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22 марта 2022, 08:00 Источник: ТАСС

Шахта «Листвяжная», Kemerovo Region Government/globallook.com

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел сбой в системе вентиляции. После поступления сигнала об экстренной эвакуации два отделения горноспасателей выехали на шахту, сообщили оперативные службы региона.

Как сообщил источник в министерстве угольной промышленности РФ, при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания шахты произошла задержка на 8 минут. По регламенту она может составлять до 10 минут.

«В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введен в действие план ликвидации аварии», - приводит слова источника в министерстве ТАСС.

В ноябре 2021 года в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.