Экстренные службы: в Кемеровской области в результате взрыва на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека

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25 ноября 2021, 23:00 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Кемеровской области в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в четверг погибли 52 человека, среди которых шесть горноспасателей. Предварительные данные РИА Новости передает со ссылкой на представителя экстренных служб.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В Кемеровской области задержаны 47-летний директор шахты, 59-летний первый заместитель директора и 36-летний начальник участка ООО «Шахта «Листвяжная». В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. С участием задержанных проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

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