В центре Иркутска нашли вещи школьницы, которую ищут третьи сутки

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21 марта 2022, 14:00 Источник: СУСК РФ по Иркутской области

сотрудник СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В центре Иркутска обнаружили личные вещи пропавшей четырнадцатилетней школьницы, поиски которой ведутся третьи сутки. Об этом заявили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Согласно последней информации, в урне около мемориального памятника Вечный огонь, который находится за зданием иркутской администрации, были найдены рюкзак и школьные тетради, принадлежавшие пропавшей школьнице. Поиски девочки, в которых участвуют сто полицейских, двадцать следователей и около шестидесяти волонтеров, продолжаются.

По факту исчезновения школьницы 18 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".