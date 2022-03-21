На востоке Москвы автомобиль насмерть сбил менявшего колесо на проезжей части гражданина

В московском районе Косино-Ухтомский мужчина за рулем автомобиля Kia Sportage сбил водителя машины Nissan Maxima, который остановился на проезжей части для замены колеса транспортного средства.
В пресс-службе Главного управления МВД России по столице сообщили, что авария случилась вчера вечером у дома номер 14 на улице Каскадная.
Как сообщило утром в понедельник Агентство городских новостей "Москва", после наезда автомобиля гражданин получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП со смертельным исходом в настоящий момент проводится проверка.