На востоке Москвы автомобиль насмерть сбил менявшего колесо на проезжей части гражданина

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21 марта 2022, 10:30

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В московском районе Косино-Ухтомский мужчина за рулем автомобиля Kia Sportage сбил водителя машины Nissan Maxima, который остановился на проезжей части для замены колеса транспортного средства.

В пресс-службе Главного управления МВД России по столице сообщили, что авария случилась вчера вечером у дома номер 14 на улице Каскадная.

Как сообщило утром в понедельник Агентство городских новостей "Москва", после наезда автомобиля гражданин получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП со смертельным исходом в настоящий момент проводится проверка.