В Челябинске автомобиль вылетел на остановку и сбил людей

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10 марта 2022, 09:18 Анна Семенова

Подобная ситуация на этой остановке повторилась второй раз с начала года. Фото: ГИБДД Челябинска

Одна женщина скончалась, вторая в больнице.

Остановка «Поселок Бабушкина» в Челябинске становится по-настоящему опасной для жизни. В январе сюда выскочил Ford, под его колесами оказались четыре пешехода, две женщины скончались.

Прошло два месяца – и новая трагедия. На этом же самом месте в результате ДТП оказалась машина FAW. Китайская легковушка вылетела на тротуар из-за столкновения с Audi Q3.

По информации городской ГИБДД, в 18:40 9 марта FAW врезался в металлическое ограждение и светофор, затем отлетел на двух женщин, ожидающих общественный транспорт. 53-летняя челябинка скончалась на месте, вторую женщину, 33 лет, увезли в больницу.

Предварительно причиной трагедии стало то, что 27-летний мужчина за рулем Audi, поворачивая налево, не пропустил «китайца». Сейчас ведется проверка для установления всех подробностей ДТП.