В Челябинской области пенсионерка выпала с третьего этажа и повисла на карнизе

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16 марта 2022, 13:13 Анна Семенова

Пожарные сработали быстро и четко. Фото: МЧС Челябинской области

Вызволять ее из непростой ситуации пришлось спасателям.

Вчера, 15 марта, в сводках областных спасателей город Копейск отметился дважды. И в обоих случаях чудом обошлось без жертв. Сначала здесь поджег себя в собственной квартире на улице Кожевникова восьмилетний мальчик – его вовремя выручил сосед, потушивший горящую одежду и заливший огонь в коридоре.

Затем звонок поступил с проспекта Победы: бабушка висит на карнизе третьего этажа… На место рванули сотрудники МЧС, скорой и полиции. Пожилая женщина в домашней одежде держалась за карниз из последних сил. Учитывая возраст (а бабушке оказалось 88 лет!) и мороз на улице, бригада спасателей действовала аккуратно, но быстро. Пожарные поднялись по специальной лестнице и спасли старушку, которую передали врачам.

Полицейские же сейчас выясняют подробности случившегося.