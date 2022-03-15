В Челябинской области восьмилетний ребенок поджег себя дома

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15 марта 2022, 12:32 Анна Семенова

В квартире остались следы пожара. Фото: МЧС Челябинской области

По первоначальным данным, его родителей в этот момент в квартире не было.

ЧП произошло в городе Копейске, в многоэтажке по улице Кожевникова. В службу спасения позвонили с сообщением о том, что в доме пожар.

А учинил его восьмилетний ребенок, который играл в квартире с керосином и спичками. От отлетевшей искры на мальчике вспыхнула одежда. Перепугавшись, он выбежал в подъезд и стал просить помощи. Один из соседей быстро сориентировался, набросил на ребенка одеяло и потушил огонь. Приехавшим огнеборцам осталось только зафиксировать факт пожара – пламени уже не было.

Мальчишку увезли в больницу с ожогами. Теперь идет следствие. По первоначально полученным данным, ребенок находился в квартире один.

Спасатели напомнили, что делать, если на человеке загорелась одежда. Нужно залить ее водой или забросать снегом, альтернативой станет наброшенная на тело плотная ткань. Необходимо сразу вызвать пожарных и скорую.