Туриста из Перми, пропавшего на Таганае, нашли мертвым

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15 марта 2022, 15:16 Анна Семенова

Парень погиб на горе Круглица. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Поиски продолжались больше недели.

О том, что на Таганае среди сугробов пропал молодой турист из Перми, стало известно вечером 7 марта. 21-летний парень приехал в южноуральский заповедник один, с палаткой. Остановился он на площадке приюта «Гремучий ключ», утром вышел в одиночный поход, оставив вещи и документы, а обратно так и не вернулся. Его отсутствие обнаружил дежурный при обходе. Уже в 20 часов на его поиски отправились спасатели и сотрудники нацпарка. Утром использовали квадрокоптер, потом присоединились и добровольцы из поисковых отрядов. Больше недели – никаких результатов. Ситуация осложнялась большим количеством снега, выпавшего на регион.

Сегодня, 15 марта, тело обнаружила дежурная смена Златоустовского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области. Молодой человек погиб на северо-восточном склоне горы Круглица.

Сейчас будет организовано расследование, в ходе которого установят причину и обстоятельства трагедии.