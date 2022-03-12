Туриста из Перми, пропавшего на Таганае, до сих пор не нашли

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12 марта 2022, 09:51 Анна Семенова

Несмотря на морозы поиски не останавливаются. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Ситуацию осложняют морозы, пришедшие в Челябинскую область.

Уже несколько дней ни к чему не приводят поиски туриста, пропавшего на Таганае. 21-летний парень, житель Перми, приехал один, остановился в «Гремучем ключе» в собственной палатке, а вечером 7 марта исчез. Пеший обход и съемка окрестностей с квадрокоптера не дали результата.

А сейчас ситуация осложняется не только высокими сугробами, но и резким похолоданием, которое пришло в Челябинскую область. Ночами температура опускается до минус 20, а то и ниже.

Тем не менее, спасатели и сотрудники национального парка продолжают прочесывать местность. Сегодня к ним присоединились бойцы пожарной охраны и добровольцы регионального отделения РОССОЮЗСПАС и поискового отряда «ЛизаАлерт».