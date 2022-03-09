На Таганае потерялся 21-летний турист

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9 марта 2022, 09:07 Анна Семенова

Палатка при осмотре оказалась пустой. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

В поход он отправился один.

Спасатели постоянно предупреждают любителей туристического отдыха, что высок риск потеряться, если отправляешься в поход один и не соблюдаешь меры безопасности. Но ЧП все равно происходят регулярно.

Вот и сегодня силы сотрудников МЧС брошены на поиски 21-летнего гостя из Перми, который исчез на Таганае.

Молодой человек остановился в собственной палатке на территории приюта «Гремучий ключ». Вечером дежурный при обходе заметил, что парня нет. До сих пор неизвестно, куда он пошел. Другие туристы видели его на Откликном гребне, но осмотр места не дал результатов.

Охрана «Таганая» уже исследовали с квадрокоптера Круглицу. Сейчас поиски идут в районе Митькиных скал.