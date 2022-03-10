При падении в шахту лифта в Театре на Малой Бронной погиб монтажник

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10 марта 2022, 11:00

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Утром в четверг, 10 марта, стало известно, что в Московском драматическом театре на Малой Бронной погиб рабочий. Соответствующую информацию предоставил сегодня источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что падение человека с высоты произошло в доме номер 4 на улице Малая Бронная. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что в помещении театра проводятся ремонтные работы.

В результате происшествия погиб 41-летний монтажник – мужчина упал в шахту лифта и получил травмы, несовместимые с жизнью, передает Агентство городских новостей "Москва". Подробности случившегося устанавливаются.