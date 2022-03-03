В Челябинске упал подъемный кран с рабочим

Мужчина погиб, на месте работают следователи.
ЧП произошло на стройплощадке в центре города. В жилом комплексе «Манхэттен» рухнул башенный кран вместе с крановщиком. Мужчина погиб на месте. Сейчас на месте происшествия работают следователи и экстренные службы, в том числе и.о. прокурора Центрального района Челябинска Александр Тюлюнов.
Первоначальных версий две: неисправность строительной техники и нарушение техники безопасности. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
Сообщается, что при падении крана соседние жилые и строящиеся дома не пострадали.